В Тюмени потушили загоревшийся генератор на ТЭЦ-2

Фото: МЧС России по Тюменской области

В Тюмени потушили загоревшийся генератор второго блока ТЭЦ-2, расположенного на улице Широтной, 200. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

– Сообщение о возгорании поступило 18 сентября в 13:38. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение в районе генераторной установки на площади пять квадратных метров, – прокомментировали в ведомстве.

Также там сообщили, что тушили пламя 46 человек личного состава и 9 единиц спецтехники.

В итоге спасатели успешно справились со своей задачей. К настоящему моменту пожар полностью потушен, а город спасен от перебоев с электричеством.