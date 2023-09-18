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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 12:06

В Тюмени потушили загоревшийся генератор на ТЭЦ-2

В Тюмени произошел пожар на ТЭЦ-2
Марина Прохорова
Фото: МЧС России по Тюменской области

Фото: МЧС России по Тюменской области

В Тюмени потушили загоревшийся генератор второго блока ТЭЦ-2, расположенного на улице Широтной, 200. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

– Сообщение о возгорании поступило 18 сентября в 13:38. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение в районе генераторной установки на площади пять квадратных метров, – прокомментировали в ведомстве.

Также там сообщили, что тушили пламя 46 человек личного состава и 9 единиц спецтехники.

В итоге спасатели успешно справились со своей задачей. К настоящему моменту пожар полностью потушен, а город спасен от перебоев с электричеством.