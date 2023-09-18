Тюменцам не стоит ждать тепла в квартирах на этой неделе Фото: Вера Зенина

Пожалуй, самый главный вопрос, который волнует всех тюменцев с наступлением осени: когда в квартирах появится тепло?

Хотя сентябрь и балует горожан хорошей погодой, по ночам становится уже довольно прохладно, поэтому некоторые тюменцы начинают жаловаться на холод в жилище и просят включить отопление.

Однако на этой неделе администрация Тюмени не планирует запускать тепло: по закону это возможно, если температура наружного воздуха будет держаться ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд. А такого не предвидится, ближайшие семь дней тюменцев ждет бабье лето.

Тем не менее компания «УСТЭК» уже составила график запуска отопления. Его разместят на официальном сайте компании после получения необходимого распоряжения.