В одной из школ Тюмени встала работа столовой из-за огромных очередей

Ребята простояли в очереди, чтобы получить свою еду. Фото предоставлено Комсомольской правде

Обед у учеников школы № 94 сегодня омрачился очередями. Ребятишки были вынуждены стоять по 20 – 30 минут, чтобы дождаться своей порции еды.

В паблике «ЧС Тюмень» родители школьников поделились своим недовольством и тем, что некоторые дети остались голодными. Также мамы и папы ребят пожаловались, что организация питания в учебном заведении организована отвратительно, но в школе пояснили, в чем причина сегодняшней ситуации. Корреспонденту «КП»-Тюмень» объяснили, что с 18 сентября скорректировали график питания учащихся. И все ученики, несмотря на возникший коллапс, были накормлены.