Глава администрации Тюменского района покидает свой пост. Фото: соцсети Ивановой

Очередные кадровые перестановки грядут в чиновничьих кругах региона. Так, глава администрации Тюменского района Светлана Иванова досрочно покидает свой пост. Об этом сообщает издание URA.RU. Свои полномочия она сложит по причине избрания в восьмой созыв гордумы.

Отметим, что во время выборов, 10 сентября, Иванова была избрана в восьмой созыв городской думы Тюмени по партийному списку «Единой России».

Заявление об уходе чиновницы в отставку рассматривают уже сегодня. Отметим, что будет принято не только заявление об уходе, но также пройдет и назначение того, кто заменит Иванову.

Напомним, что Светлана Иванова в районной администрации работала с 2012 года. А руководила муниципалитетом на протяжении восьми лет.