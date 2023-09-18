В Тюменской области более 70 процентов соискателей смогли найти работу

В регионе снизился уровень безработицы. Фото предоставлено Комсомольской правде

Эксперты поделились данными, в которых говорится о том, что 78,1% соискателей смогли найти работу. При этом специалисты установили, что в 2022 году всё было иначе. Показатель держался на отметке 69,8%. Также в этом году в регионе низок уровень безработицы – всего 0,34%. На данный момент работу «по душе» ищут 4 тысяч 537 человек, из этого количества только 2 тысячи 488 официально считаются безработными.

Согласно статистике департамента труда и занятости населения, ряд сфер испытывает кадровый год. Так, в рабочих руках нуждаются обрабатывающие производства, сельское хозяйство, образовательные и медицинские учреждения, требуются и строители.