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НовостиОбщество18 сентября 2023 6:59

В Тюмени врачи спасли ногу пятилетнему ребенку

Сейчас он проходит реабилитацию
Екатерина Коган
Мальчик упал, получил увечья, но врачи смогли восстановить сломанные кости. Фото предоставлено Комсомольской правде

Мальчик упал, получил увечья, но врачи смогли восстановить сломанные кости. Фото предоставлено Комсомольской правде

Пятилетний мальчик упал с небольшой высоты и получил увечья. Спасать ребенка пришлось местным врачам. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в областном департаменте здравоохранения, специалисты областной клинической больницы № 3 диагностировали у малыша закрытый перелом костей таза и левой бедренной кости. Хирурги приняли решение провести экстренную операцию. Костные отломки собирали по методу Иллизарова, используя специальную металлоконструкцию. После того как кости восстановились и зажили переломы, врачи сняли аппарат.

Сейчас ребенок выписан из стационара, но проходит дальнейшую реабилитацию.