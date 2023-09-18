В Тюмени врачи спасли ногу пятилетнему ребенку

Мальчик упал, получил увечья, но врачи смогли восстановить сломанные кости. Фото предоставлено Комсомольской правде

Пятилетний мальчик упал с небольшой высоты и получил увечья. Спасать ребенка пришлось местным врачам. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в областном департаменте здравоохранения, специалисты областной клинической больницы № 3 диагностировали у малыша закрытый перелом костей таза и левой бедренной кости. Хирурги приняли решение провести экстренную операцию. Костные отломки собирали по методу Иллизарова, используя специальную металлоконструкцию. После того как кости восстановились и зажили переломы, врачи сняли аппарат.

Сейчас ребенок выписан из стационара, но проходит дальнейшую реабилитацию.