В Тюменской области наблюдается дефицит рабочих рук

Дефицит соискателей связан с демографическими процессами Фото предоставлено Комсомольской правде

По данным исследования hh.ru, в областной столице дефицит наблюдается в нескольких направлениях. Самой дефицитной профессией оказались дворники. На одну вакансию приходится только 0,7 резюме. На втором месте повара, пекари и кондитеры. Помимо этого, не хватает и токарей, сварщиков, автослесарей, автомойщиков. На 1 вкансию всего 1,5 резюме. Эксперты говорят и о нехватке врачей и уборщиц – 1,6, разнорабочих – 1,7 и операторов кол-центра – 1,9.

На текущий момент в регионе на одну вакансию приходится 3,7 резюме. В прошлом году показатель был выше – 5,5. При этом комфортной нормой для рынка труда является баланс 5 – 8 резюме на одну вакансию. Значение ниже четырех расценивается как дефицит кадров.

Директор уральского отделения сервиса Оксана Сидлецкая пояснила, что наиболее проблемная ситуация наблюдается в сфере рабочего и массового персонала, но есть дефицит и во всех профессиональных сферах и отраслях. По ее словам, кадровый голод связан с демографическими процессами и пока говорить о позитивных тенденциях рано.