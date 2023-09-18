В Тюменской области мужчина получил огнестрельное ранение и попал в больницу

Пострадавший получает помощь в медучреждении Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

В ночь с воскресенье на понедельник в Заболотье Тобольского района было неспокойно. От громкого выстрела проснулись перепуганные жители и тут же начали делиться в соцсетях догадками. К тому же в их населенном пункте в прошлом уже были ситуации, когда жители решали конфликты при помощи холодного оружия.

Корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе тобольской полиции рассказали, что, по предварительным данным, криминала в этом происшествии нет. Мужчина перезаряжал оружие и случайно выстрелил себе в ногу.

В областном департаменте здравоохранения редакции «КП»-Тюмень» сообщили, что первоначально помощь пострадавшему оказали медицинские работники населенного пункта. Затем бригада врачей центра медицины катастроф доставила мужчину в областную больницу № 3 города Тобольска. Его состояние оценивают как средней степени тяжести.