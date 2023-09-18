В Тюмени пройдет промышленно-энергетический форум TNF

Форум будет идти четыре дня. Фото: соцсети форума

Сегодня в Тюмени начнет свою работу промышленно-энергетический форум TNF. Его участники – бизнесмены, топ-менеджеры отраслевых компаний и чиновники. На протяжении ближайших четырех дней состоятся 35 деловых мероприятий, различных дискуссионных сессий по главным стратегическим и практическим вопросам отрасли. Так, уже сегодня состоится церемония открытия форума и глава Тюменской области Александр Моор обойдет представленную выставку. Помимо этого, планируется диалог участников нефтегазовой области с заказчиками, дискуссионная сессия, которая посвящена развитию туризма, биржа деловых контактов и несколько панельных дискуссий.

Отметим, что в прошлом году форум посетили более семи тысяч человек. В этом году организаторы ожидают прирост посетителей до 10 тысяч человек.