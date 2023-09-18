Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 сентября 2023 3:50

В Тюмени силовики поймали мужчину с наркотическим веществом

Теперь подозреваемый может лишиться свободы
Екатерина Коган
Мужчину задержали в одном из городских парков. Фото предоставлено Комсомольской правде

Мужчину задержали в одном из городских парков. Фото предоставлено Комсомольской правде

В областной столице сотрудники патрульно-постовой службы в городском парке задержали 28-летнего молодого человека. Корреспонденту «Комсомольская правда-Тюмень» в УМВД по Тюменской области рассказали, что парень вел себя подозрительно, беспокоился и заметно нервничал. Стражи правопорядка приняли решение провести досмотр. В результате у тюменца был обнаружен сверток с порошкообразным веществом. Позже экспертиза показала, что внутри наркотик мефедрон. По данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – три года лишения свободы.