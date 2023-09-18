В Тюмени силовики поймали мужчину с наркотическим веществом

Мужчину задержали в одном из городских парков. Фото предоставлено Комсомольской правде

В областной столице сотрудники патрульно-постовой службы в городском парке задержали 28-летнего молодого человека. Корреспонденту «Комсомольская правда-Тюмень» в УМВД по Тюменской области рассказали, что парень вел себя подозрительно, беспокоился и заметно нервничал. Стражи правопорядка приняли решение провести досмотр. В результате у тюменца был обнаружен сверток с порошкообразным веществом. Позже экспертиза показала, что внутри наркотик мефедрон. По данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – три года лишения свободы.