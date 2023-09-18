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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 2:23

В Тюмени мужчина украл смартфон из комиссионки и был пойман сотрудниками полиции

Ранее злоумышленник уже был судим
Екатерина Коган

В областной столице произошла очередная кража. Подозреваемый зашел в комиссионный магазин и украл оттуда сотовый телефон. Корреспонденту «Комсомольская правда-Тюмень» в пресс-службе областного УМВД рассказали, что в отделение полиции обратились представители комиссионки с заявлением. Силовики установили личность подозреваемого. В содеянном он сознался и пояснил, что дождался, когда останется без внимания и сможет совершить противоправный поступок. Сделав это, он покинул помещение и продал телефон третьим лицам. Сумма ущерба составила восемь тысяч рублей. На мужчину заведено уголовное дло по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет.