В Тюмени 18 сентября ожидается жаркая погода и переменная облачность

Начало недели будет теплым и без осадков Фото предоставлено Комсомольской правде

Настоящее бабье лето держится на протяжении практически всего сентября. В этот понедельник погода также порадует теплом и приятным небольшим ветром. По сообщениям областного ГУ МЧС 18 сентября воздух в дневные часы прогреется до +23 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 4-9 м/с. Однако ночью похолодает до +3..+8 градусов, а в некоторых районах региона возможны и заморозки. По данным метеорологов термометр может показать и минусовую температуру: 0..-3 градуса.