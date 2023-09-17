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Тюменские пятиклассники могут принять участие в проекте «Школа Первых». Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Ребята познакомятся с деятельностью Российского движения детей и молодежи «Движение первых», а также выполнят творческие задания: будут придумывать традиции своего класса, разрабатывать настольные игры и создавать музейные уголки в кабинетах.

Сам проект состоит из трех треков:

- «Мой класс» - сплочение коллектива, развитие творческого, лидерского и интеллектуального потенциала участников;

- «Моя малая родина» - знакомство с историей родного края в музеях и библиотеках;

- «Историческая память» - патриотическое воспитание.

В финале проекта - конкурсе «Самый дружный пятый класс» - шесть классов-победителей получат большой набор настольных игр и беспроводную колонку.

Подать заявку можно до 20 сентября по ссылке.