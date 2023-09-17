Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Лучшим преподавателем детской школы искусств в УрФО признана тюменка Ярослава Мельникова. Она является заведующая фольклорным отделением ДШИ «Этюд», сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Испытания окружного этапа конкурса прошли 15 и 16 сентября в Тюмени. Шесть представителей из Челябинска, Кургана, Екатеринбурга, Нижневартовска, Нового Уренгоя и самой Тюмени состязались в самопрезентации, открытых уроках, участвовали в круглом столе и отраслевой дискуссии.

Теперь женщина представит регион в финале конкурса, который пройдет с 25 сентября по 10 октября в Москве. Участников ожидают три испытания: презентация проекта, дискуссия и творческая лаборатория.

- Мне особенно приятно поздравить победителя окружного этапа, потому что это педагог из Тюмени. Ярослава Мельникова по праву стала самым достойным представителем нашего округа, - говорит директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.