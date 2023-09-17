Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменские режиссеры могут получить полмиллиона рублей, приняв участие в конкурсе «Знание.Кино». Он пройдет в ноябре в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве, сообщил информационный центр правительства Тюменской области.

Авторам лучших картин предоставят гранты на реализацию незавершенного документального проекта, а также на профильное обучение, стажировки и покупку профессионального оборудования для создания кино. А лауреат специальной номинации получит 200 тысяч рублей.

Участвовать могут все жители страны от 18 лет, а в специальных номинациях «Первые» и «Выбор Первых» - от 14 лет. Прием заявок продлится до 20 октября.

Также в программе предусмотрены мастер-классы и открытые уроки от экспертов, смотр и обсуждение лучших просветительских документальных фильмов.