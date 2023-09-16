В Тюмени прошел автомобильный и мотопробег, посвященный 50-летию со дня рождения Юрия Шатунова

Фото: Игорь Сабаталов / АиФ

В Тюмени фанаты Юрия Шатунова устроили автопробег. Автомобильный и мотопробег посвящен 50-летию со дня рождения певца. По главным улицам города проехала колонна из 9 машин и байкеров. Транспорт украшен фотографиями певца, а из окон машин развеваются большие флаги с его фотографиями.

- Колонну возглавляет специальная машина, принимающая участие в конкурсах по автозвуку, из мощных колонок на всю улицу будут звучать «Белые розы», «Детство», «Седая ночь» и другие хиты Шатунова. Мы едем на набережную, где пройдет вечер памяти. Там уже установлен баннер, а песни Шатунова исполнят его поклонники, - рассказал корреспондент tmn.aif.ru.

Напомним, «Комсомольская правда» писала ранее о том, что в Москве на Троекуровском кладбище скульптор Виктория Тищенко представила памятник солисту «Ласкового мая» Юрию Шатунову. Торжественное открытие состоялось 6 сентября в день рождения певца.