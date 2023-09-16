В Тобольске уже в третий раз проходит фестиваль «Книги в городе» Фото: Юлия Кучеренко

В Тобольске уже в третий раз проходит фестиваль «Книги в городе». Главным героем фестиваля является детская книжка-картинка. Со временем фестиваль взрослеет, расширяется, становится универсальным, интересуется всеми книжными жанрами.

В этом году для юных гостей пройдут мастер-классы по детским книгам, а во «взрослой» программе примут участие: заместитель главного редактора журнала «Наука и жизнь» Максим Абаев; переводчик, автор книг, литературный и музыкальный критик, шеф-редактор портала ГодЛитературы.РФ Михаил Визель; руководитель радио «Культура», автор телеграм-канала «Культурные люди» Ксения Ламшина; писатель, сценарист и телеведущий Олег Шишкин и другие.

На фестивале будут представлены работы ведущих российских издательств «Альпина Паблишер», «Белая ворона», «Издательский дом Мещерякова», «Карьера-Пресс», «Обложка», «Паульсен», «Самокат», «Черная овца», A+A, Ad Marginem и других.

- Нам очень важно, что именно у нас обретает постоянную прописку книжный фестиваль. Удивительно, но его штаб-квартирой стал дом, в котором несколько десятилетий тоболяки покупали книги. Я уверен, что когда такие мощные традиции сохраняются и продолжаются, то успех гарантирован. Здорово, что мы не перестаем читать, делаем это семьями, приобщаем к этому детей! - рассказал глава Тобольска Максим Афанасьев.