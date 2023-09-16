Доктор сельскохозяйственных наук рассказала тюменцам, как сохранить свежесть урожая Фото: Юлия Кучеренко

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры общей биологии ГАУ Северного Зауралья, эксперт Центра сельскохозяйственного консультирования Людмила Лящева дала советы тюменцам. Она подсказала, как сохранить урожай на длительный срок.

Ее слова приводит tmn.aif.ru. Так, идеальные условия для хранения картофеля, по мнению специалиста, сухое проветриваемое помещение, в котором температура не поднимается выше +4 °С. Лучше всего свежесть картофеля можно сохранить в негерметичных деревянных ящиках, а еще неплохо он хранится в мешках из-под сахара.

Свеклу Людмила Лящева советует класть поверх картофеля. Этот овощ храните в чистом сухом речном песке в приоткрытых полиэтиленовых мешках емкостью 15-20 кг. Морковь нужно пересыпать сухим крупнозернистым песком, а капусты удастся сохранить подольше в ящиках или на полках, сложив кочаны в один ряд кочерыжкой вверх (при уборке для хранения кочерыжку нужно оставлять длинной). Кроющие листья сохраняют влагу внутри кочана – они подсыхают, но снимать их не нужно. Если же на листьях появляется гниль, то кочаны обязательно нужно зачистить.

Репчатый лук и чеснок идеально хранить при температуре выше +15°С.