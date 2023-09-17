В Тюмени 17 сентября 2023 года будет тепло и солнечно

Погода в Тюмени 17 сентября Фото: Вера Зенина

В воскресенье, 17 сентября, тюменцев ожидает теплый и ясный день. С раннего утра на небе будет светить яркое солнце, и продлится это до самого заката. А с наступлением сумерек горожане смогут увидеть звезды.

Днем столбики термометров покажут +22 градуса, к вечеру температура опустится до +14, а ночью похолодает до +9 градусов.

В течение суток будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с, днем в отдельных районах возможны порывы до 14 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по области можно ниже.