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НовостиОбщество17 сентября 2023 0:00

В Тюмени 17 сентября 2023 года будет тепло и солнечно

Рассказываем, какая погода будет в Тюмени 17 сентября 2023 года
Марина Прохорова
Погода в Тюмени 17 сентября

Погода в Тюмени 17 сентября

Фото: Вера Зенина

В воскресенье, 17 сентября, тюменцев ожидает теплый и ясный день. С раннего утра на небе будет светить яркое солнце, и продлится это до самого заката. А с наступлением сумерек горожане смогут увидеть звезды.

Днем столбики термометров покажут +22 градуса, к вечеру температура опустится до +14, а ночью похолодает до +9 градусов.

В течение суток будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с, днем в отдельных районах возможны порывы до 14 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по области можно ниже.

Фото: МЧС России по Тюменской области

Фото: МЧС России по Тюменской области