Тюменцев приглашают посмотреть и обсудить триллер Альфреда Хичкока «Я исповедуюсь»

Фото: Контора пароходства

Тюменцы могут увидеть триллер Альфреда Хичкока «Я исповедуюсь». Просмотр и обсуждение фильма пройдет 22 сентября в 22:00 в большом зале мультицентра «Контора пароходства» (ул. 25 Октября, 23А стр.1). Вход 18+ или в сопровождении родителей, для посещения мероприятия нужен паспорт, а также регистрация на сайте виделиночь.рф.

По информации Moi-portal.ru, фильм был номинирован на Гран-при Каннского фестиваля в 1953 году. Главные роли в нем сыграли американский актер и трехкратный номинант на премию «Оскар» Монтгомери Клифт и обладательница «Оскара» и «Золотого глобуса» за лучшую женскую роль Энн Бакстер.

Сюжет фильма строится вокруг отца Майкла Логана — главного героя картины, который выслушивает исповедь эмигранта из Германии Отто Келлера. Во время исповеди мужчина признается в убийстве. А затем подозрение полиции и свидетелей падает на самого священника, но он не может дать показания в свою защиту, так как связан тайной исповеди.

Фильм длится около полутора часов, а после просмотра участники обсудят картину, обменяются мнениями и поделятся впечатлениями.