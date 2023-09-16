В школах, детских садах и больницах Тюмени уже начали подавать тепло Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени по заявкам начали подключать к системе теплоснабжения школы, детские сады, больницы и другие социальные объекты. Кроме того, теплоэнергетики проделали огромную работу в межотопительный период, уже подписаны акты проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду на 3 162 жилых дома, а также на 464 социально-значимых объекта – в детских садах, школах и больницах.

Тюменская область сегодня пишет, что 88% домов готовых к началу отопительного сезона, количество социальных объектов – 97%. Отопления в дома поступает по распоряжению администрации города, когда средняя температура наружного воздуха будет достигать не выше восьми градусов. Тем не менее, социально значимые объекты в Тюмени по отдельным заявкам уже подключают к системе теплоснабжения.