Тюменцы узнали как правильно хранить лук Фото: Юлия Кучеренко

Тюменский агроном рассказала о теплом способе хранения лука зимой. Слова агронома филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области Натальи Степиной приводит Тюменская линия.

Наталья Степина отмечает, что срок хранения лука зависит от сорта. Дольше всего, по ее словам, хранятся поздние сорта репчатого лука – они могут пролежать до апреля – мая.

- Желтые сорта лука хранятся, как правило, дольше - среди них больше поздних, чем среди красных и белых - они чаще ранние и среднеспелые, - рассказала специалист.

Когда луковицы выкопали, их нужно просушить на грядке, затем 1 – 2 недели - в проветриваемом помещении. Уже после этого лук можно хранить в ящиках (решетчатых, деревянных и пластиковых с отверстиями), перфорированных коробках, мешках (тканевых или бумажных), плетеных корзинах, полипропиленовых овощных сетках или дамских колготках.

При этом нельзя упаковывать запасы герметично, чтобы они не сгнили и не были поражены плесенью. Лотки, коробки и ящики должны быть неглубокие, высотой не более 30 – 35 см. И в мешках слой загруженных в них луковиц должен быть таким же.

Нельзя хранить лук в холодильнике, из-за повышенной влажности он может загнивать. Часто лук хранят в специальных ящиках в кухонных гарнитурах. На этот случай специалист не высказывает возражений, но подчеркивает, что тепло от духовки и других бытовых приборов не должно влиять на сохранность продуктов.