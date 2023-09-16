В Уватском районе завершается работа по подготовке систем ЖКХ к зиме Фото: Юлия Кучеренко

В Уватском районе завершается работа по подготовке систем ЖКХ к зиме. В начале сентября проведены пробные пуски котельных. Руководитель муниципального предприятия «Туртасское КП» Андрей Быков отметил, что пуски прошли без нареканий.

- Для улучшения качества, надежности и безаварийной работы теплоисточников на котельных выполнили промывку котлов и техническое обслуживание насосов. В Алымке и Красном Яре в котельных заменили дымовые трубы, в Увате – котел, насосное оборудование и отремонтировали автоматику, - говорит он.

Подготовка к предстоящему отопительному периоду началась еще весной. В селе Красный Яр провели масштабные работы на сетях теплоснабжения, провели капитальный ремонт на улице Стивы Дорониной. В администрации Уватского района сообщили, что материальный и резервный запас топлива на котельных создан, завезен уголь и нефть.

Тепло в первую очередь пойдёт в школы, детские сады и медицинские учреждения. А если температура воздуха в течении пяти суток не превысит +8°C градусов отопление дадут и в жилые дома.