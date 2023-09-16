Жители Тюменской области за семь месяцев получили более чем на 95 миллиардов платных услуг Фото: Юлия Кучеренко

Тюменская область на втором месте в УрФО по динамике рынка платных услуг населению.

Традиционно больше всего дорожают услуги зарубежного туризма. Об этом пишет «Вслух.ру», ссылаясь на данные Росстата и Тюменьстата.

За семь месяцев тюменцы получили платных услуг на 95 млрд 482,3 млн рублей. По сравнению с январем-июлем 2022 года прирост составил 2,9%. Регион на втором месте в УрФО после Свердловской области, где объем вырос на 7,5%.

В начале года объем платных услуг в Тюменской области превышал 12,8 млрд рублей, а с марта по июль — варьировался в районе 14 млрд рублей. Учитывая, что в регионе проживает 1 млн 608 тыс. 494 человека, каждый житель в среднем потратил около 8 тыс. 480 рублей в месяц.

С июля прошлого года за год больше всего подорожали услуги зарубежного туризма — на 34,2%. На 13,5% увеличились цены на услуги пассажирского транспорта, а на 10% увеличились медицинские (10,4%) и телекоммуникационные (10,1%) услуги. Больше 8,2% стали дороже услуги организаций культуры, на 7,2% - ЖКУ и аренда квартир, на 5% - правовые и образовательные. Цены на бытовые услуги выросли на 4,1%.

В целом по УрФО предоставлено платных услуг на 690 млрд 153,5 млн рублей, в России — на 8 трлн 331,7 млрд рублей.