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НовостиЭкономика16 сентября 2023 11:18

Жители Тюменской области за семь месяцев получили более чем на 95 миллиардов платных услуг

Тюменская область на втором месте в УрФО по динамике рынка платных услуг населению
Виктория Терина
Жители Тюменской области за семь месяцев получили более чем на 95 миллиардов платных услуг

Жители Тюменской области за семь месяцев получили более чем на 95 миллиардов платных услуг

Фото: Юлия Кучеренко

Тюменская область на втором месте в УрФО по динамике рынка платных услуг населению.

Традиционно больше всего дорожают услуги зарубежного туризма. Об этом пишет «Вслух.ру», ссылаясь на данные Росстата и Тюменьстата.

За семь месяцев тюменцы получили платных услуг на 95 млрд 482,3 млн рублей. По сравнению с январем-июлем 2022 года прирост составил 2,9%. Регион на втором месте в УрФО после Свердловской области, где объем вырос на 7,5%.

В начале года объем платных услуг в Тюменской области превышал 12,8 млрд рублей, а с марта по июль — варьировался в районе 14 млрд рублей. Учитывая, что в регионе проживает 1 млн 608 тыс. 494 человека, каждый житель в среднем потратил около 8 тыс. 480 рублей в месяц.

С июля прошлого года за год больше всего подорожали услуги зарубежного туризма — на 34,2%. На 13,5% увеличились цены на услуги пассажирского транспорта, а на 10% увеличились медицинские (10,4%) и телекоммуникационные (10,1%) услуги. Больше 8,2% стали дороже услуги организаций культуры, на 7,2% - ЖКУ и аренда квартир, на 5% - правовые и образовательные. Цены на бытовые услуги выросли на 4,1%.

В целом по УрФО предоставлено платных услуг на 690 млрд 153,5 млн рублей, в России — на 8 трлн 331,7 млрд рублей.