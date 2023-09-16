В этом году тюменцы подали больше 140 тысяч онлайн-заявлений об учете и регистрации недвижимости. Фото: архив КП

Тюменцы отправили в Росреестр свыше 140 тысяч онлайн-заявлений об учете и регистрации недвижимости. Это на 13,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Мегатюмень.

– Преимуществом электронного формата для заявителей является удобство и оперативность оказания услуг. В августе средний фактический срок проведения государственной регистрации прав в электронном виде составлял 1,1 дня, государственного кадастрового учета – 1,2 дня, единой процедуры учета и регистрации прав – 2,3 дня, – рассказал заместитель руководителя регионального управления Росреестра Игорь Ткаченко.

На официальном сайте Росреестра и Единого портала государственных услуг можно получить выписку из ЕГРН, подать заявление об учете и/или регистрации прав на объекты недвижимости, узнать статус поданного заявления и провести другие действия с недвижимостью в электронном виде можно.