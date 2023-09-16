Тюменские родители чаще обращаются по поводу подключения к «Электронной школе» Фото: Юлия Кучеренко

Тюменцы стали чаще обращаться по поводу подключения к «Электронной школе» и оплате питания учеников, сообщает «Вслух.ру». Операторы центра телефонного обслуживания проводят консультации. В центре телефонного обслуживания Тюменской области отметили рост количества звонков от родителей учеников.

- Возникают вопросы, как активироваться в системе электронного образования и оплатить питание школьников, - рассказала руководитель центра телефонного обслуживания Тюменской области Анастасия Туленкова.

Специалист напомнила, что для входа в «Электронную школу» и мобильное приложение «Образование72» необходима учетная запись на госуслугах. В приложении есть возможность выбрать меню для ученика и оплатить его. Но для учеников с 1 по 4 классы питание - бесплатное.