Тюменцы пройдут опрос об использовании инфоресурсов Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области опросят 3 110 жителей об использовании инфоресурсов. Об этом пишет Тюменская линия со ссылкой на Тюменьстат.

Респондентов опросят в ходе выборочного исследования по использованию информационных ресурсов в Тюменской области, Ямале и Югре. Исследование пройдет в два этапа - с 18 по 24 сентября и с 16 по 22 октября.

Целью исследования станет получение данных о наличии компьютеров и доступа к интернету, использовании мобильных телефонов, получении госуслуг в электронной форме. А также о том, как часто жители регионов совершают покупки в интернет-магазинах.

Информация, которую соберут во время опроса является конфиденциальной, поэтому обработка персональных данных проводится при условии их обязательного обезличивания.