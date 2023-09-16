Специализированную программу для агрокласса разработали ученые ГАУ Северного Зауралья

Фото: Государственный аграрный университет Северного Зауралья

Специализированную дополнительную программу для агрокласса Красноярской школы Уватского района разработали ученые ГАУ Северного Зауралья. Это одна из школ-партнеров нашего вуза, учащиеся которой постигают азы профессий агропромышленного комплекса.

Очередное выездное занятие для ребят организовали в крестьянско-фермерском хозяйстве, специализирующемся на выращивании зерновых культур. Школьники наблюдали за уборкой и обмолотом зерновых, учились различать злаки овса, ячменя и пшеницы, узнали, какие крупы и продукты питания из них готовят.

Как отметил заместитель главы администрации Уватского района Сергей Гордиевский, красноярские школьники обучаются по специализированной дополнительной программе Государственного аграрного университета Северного Зауралья. По его словам, экскурсии на сельхозпредприятия проводятся для учеников агрокласса регулярно, причем дети посещают предприятия не только в Уватском районе, но и за его пределами. Так, в январе ребята побывали в агрофирмах Заводоуковского городского округа.

- Считаю такие занятия основой правильного восприятия учебного материала, ведь на встречах ребята наглядно узнают, как ведется сельское хозяйство, – добавил Сергей Гордиевский.

Напомним, всего в Тюменской области создано 72 агрокласса.