В Тюмени медики сделали сложную операцию пятилетнему пациенту, повредившему ногу из-за падения. Фото: архив КП

В тюменском детском стационаре провели сложную операцию пятилетнему пациенту, повредившему ногу из-за падения с высоты в несколько метров. У ребенка диагностировали закрытый перелом костей таза и левой бедренной кости. Было решено срочно оперировать.

- При таком подходе сохраняется работоспособность мышц и суставов. Пациент может активно использовать повреждённую конечность, регулярно нагружать её и развивать, благодаря чему в кратчайшие сроки восстанавливается крово- и лимфообращение. Соответственно, процесс реабилитации идёт быстрее и эффективнее, - объяснил врач-травматолог детского стационара ОКБ №2 Анастасия Данилова.

Мальчик уже выписан и сейчас проходит реабилитацию. Врачи обещают, что ребенок сможет полностью восстановится, жить и развиваться как и все дети.