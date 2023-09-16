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НовостиОбщество16 сентября 2023 2:41

В Тюмени 16 сентября днем потеплеет до +23 градусов, а ночью ожидаются заморозки

Осадков в этот день не обещают
Виктория Терина
В Тюмени 16 сентября днем потеплеет до +23 градусов, а ночью ожидаются заморозки

В Тюмени 16 сентября днем потеплеет до +23 градусов, а ночью ожидаются заморозки

Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени 16 сентября синоптики обещают переменную облачность, без осадков, ночью местами туман. Ветер будет северный, северо-восточный 2-7 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +3, +8, а в приземном слое местами ожидаются заморозки 0, -3. Днем воздух прогреется до +18, +23.

На Руси существовал обычай в этот день собирать вокруг дома всяческую рухлядь — особенно старые, изношенные лапти. Их в большом количестве вешали либо на колья вокруг огорода, либо под крыши хлевов, либо на столбы у ворот. Считалось, что это защитит от сглаза и дом, и двор, и скотину, и урожай, и самих хозяев.