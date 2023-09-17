Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 сентября 2023 14:14

За полгода в Тюменскую область переехали почти 23 тысячи человек

В Тюменской области наблюдается увеличение миграционного потока.
Марина Прохорова
За полгода в Тюменскую область переехали почти 23 тысячи человек

За полгода в Тюменскую область переехали почти 23 тысячи человек

Фото: Вера Зенина

За полгода в Тюменскую область переехали 22 922 человека. За счет этого население в регионе увеличилось на 4 101 жителя. Это второй показатель по динамике в УрФО, первый - у ХМАО-Югры, где прирост составил 11 462 человека.

Стоит отметить, что значительно увеличилась международная миграция. Всего в область прибыли 4 394 человека, а выехали за пределы страны - 1 557, годом ранее на 2 637 прибывших пришлось 5 002 выбывших.

Стали тюменцами 334 гражданина стран дальнего зарубежья, год назад их было 125. При этом отправились жить за границу 102 тюменца, ранее - 511.

В прошлом году была отрицательная динамика в отношении стран бывшего СНГ. Нынче в Тюменскую область переехали 4 060 человек, а 1 455 - эмигрировали.

Всего за полгода в регионы УрФО прибыло 167 070 граждан, сообщает «Вслух.ру».