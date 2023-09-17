В Ялуторовске открылась выставка «Мой музей - моя история»

Фото: Ялуторовский музейный комплекс

В Ялуторовском музейном комплексе начал работать новый выставочный проект. Через уникальные коллекции он знакомит посетителей с историей формирования и развития Ялуторовского музея.

В экспозиционных залах можно познакомиться с уникальными предметами и узнать, например, историю коллекции старинных фонарей, среди которых представлен и подарок Н.Б. Мешковой-Малиновской, потомка первого директора Царскосельского лицея Малиновского В.Ф. и декабриста Пущина И.И.

Коллекция великолепного медного литья поведает об истории и культуре старообрядцев, живших на территории края с XVII столетия.

Кроме того, посетители впервые увидят старинное оружие, в том числе и капсюльный револьвер Сэмюэла Кольта второй половины XIX века. Представленный экспонат является настоящим произведением искусства.

С множеством занимательных и правдивых историй связаны сибирские монеты, изделия Заводопетровского стекольного завода - одного из старейших стекольных предприятий Сибири.

Также внимание гостей привлечет деревянный макет сибирской крестьянской усадьбы, подробно воссоздающей особенности быта и уклада жизни наших предков.

Выставка работает в музее «Торговые ряды» со вторника по воскресенье. Время - с 10.00 до 18.00.