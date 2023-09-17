В Тюменской области почтальон три дня добираются до труднодоступных сел

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С начала речной навигации 2023 года «Почта России» выполнила более ста рейсов на моторных лодках и доставила жителям отдаленных поселений Тобольского Заболотья свыше 1 500 килограммов почты и товаров первой необходимости, сообщает «Мегатюмень».

В поселения Осиновское (Вагайский район), село Лайтамак и деревню Ачиры (Тобольский район) сотрудники почты приезжают еженедельно. Также они посещают деревни Вархмали и Янгутум, где проживает около 60 человек, и самые удаленные - Иземеть и Ишменево Тобольского района.

Маршрут Ачиры - Изметь - Ишменево - Ачиры является самым длинным. В течение трех дней почтальон преодолевает 300 километров, в том числе и по воде.

Всего в Тюменском Заболотье, находящемся в стороне от районных центров, проживают около тех тысяч человек, всем им доступны услуги почты.

- Доставка почты в удаленные районы нашего региона имеет сложную логистику и сопряжена со значительными финансовыми затратами. Самые сложные и разветвленные маршруты - в Тобольском районе. Из-за отсутствия автомобильных дорог выбор транспорта для доставки почты и товаров первой необходимости здесь зависит от сезона: летом почтальоны используют лодки, в период половодья - вертолет, зимой - снегоходы, - отметил директор управления федеральной почтовой связи Тюменской области Сергей Симайченков.