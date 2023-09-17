На трассах Тюменской области стало меньше ДТП

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Благодаря межведомственному взаимодействию в августе на федеральных автодорогах Тюменской области удалось стабилизировать аварийность - она снизилась почти на 6%.

Для этого был принят ряд мер: на трассах установили шериф-балки, имитирующие включенные проблесковые маяки патрульных автомобилей ДПС; выполнили подробный мониторинг и частичную ротацию камер и коробов с радарами, провели передислокацию постов ДПС в соответствии с наличием камер и радаров, чтобы как можно меньшие расстояния на трассах оставались без контроля.

Руководитель Госавтоинспекции региона Андрей Миллер отметил, что наряды специализированного взвода полка ДПС ГИБДД регулярно выезжали в командировки на самые аварийные участки тюменских федеральных трасс.

В настоящее время они «отрабатывают» стокилометровую зону в окрестностях Тюмени, куда переместились очаги ДТП. Это Исетский, Ярковский, Заводоуковский и Тюменский районы, а также федеральные автодороги.

- Наша основная задача сейчас - снижение смертности на федеральных автодорогах, - подчеркнул Андрей Миллер.