Доктор сельскохозяйственных наук рассказала тюменцам, как нужно собирать яблоки

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"Советы садоводам: как правильно собирать и хранить яблоки?

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры общей биологии ГАУ Северного Зауралья, эксперт Центра сельскохозяйственного консультирования Людмила Лящева рассказала тюменцам, как правильно собирать и хранить яблоки.

Так, собирать урожай нужно в сухую и солнечную погоду. Начинать лучше с нижних ветвей, затем переходить к верхним и центру кроны. При такой последовательности меньше риск сбить еще не снятые плоды на землю.

- Снимайте яблоки очень осторожно, чтобы они не ударялись друг о друга, о ветки и об землю, - предостерегает Людмила Лящева. - Не повредите плодовые веточки - основу будущего урожая.

Полностью созревшие плоды, которые приобрели характерную для сорта окраску и плотность, лучше съесть первыми, а хранить их нужно в проветриваемых ящиках.

Плотные и неповрежденные плоды, по словам ученого, стоит подержать несколько дней в сухом проветриваемом помещении, чтобы они потеряли избыток влаги и приобрели устойчивость к болезням при хранении.

- После этого аккуратно уложите яблоки в ящики, переслаивая бумагой или хвойными (дубовыми) опилками, и поставьте в погреб или подвал - там фрукты могут храниться от одного месяца до полугода, в зависимости от сорта, - подчеркнула Людмила Лящева.

Кстати, для уборки яблок лучше использовать не ведра, а плетеные корзины, сообщает сайт «АиФ-Тюмень».