В Тюмени открылась уникальная выставка о молодогвардейцах

Фото: исторический парк «Россия - Моя История». Тюмень

В историческом парке Тюмени развернулась интерактивная выставка «Верности клятве вашей - бессмертие», посвященная 80-летию молодежной антифашистской организации «Молодая гвардия».

Экспозиция рассказывают о событиях, связанных с деятельностью участников молодежной организации по противодействию фашизму. Представленные экспонаты можно посмотреть и изучить при помощи тач-панелей.

Выставки была подготовлена в сотрудничестве с музеем Краснодона. Напоминаем, что Тюменская область оказывает активную поддержку Краснодонскому району. Именно в нем находится музей «Молодой гвардии», созданный после окончания Великой Отечественной войны, когда еще были живы многие свидетели тех событий.

Отметим, что благодаря уникальной выставке исторические документы стали доступными не только тем, кто посещает этот музей на новых территориях, но и жителям региона, сообщает «Тюменская область сегодня».