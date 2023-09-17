В Тюменской области на одного соискателя приходятся пять вакансий

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С начала 2023 года в службу занятости Тюменской области обратилось 35 710 человек, из которых 27 887 нашли работу, то есть больше трех четвертей. Таким образом, уровень трудоустройства составил 78,1%, а годом ранее он был 69,8%.

Сейчас на регистрационном учете состоят 4 537 соискателей, в том числе 2 488 официальных безработных. В итоге уровень регистрируемой безработицы составил 0,34%.

При этом в банке вакансий содержится 22 601 предложение по трудоустройству, то есть пять предложений на каждого соискателя.

Так, сфера образования готова принять 3 710 специалистов, строительства - 2 179, обрабатывающих производств - 2 120.

Более 1 900 вакансий открыты в направлениях сельского и лесного хозяйства, а охоты, рыбоводства и рыболовства - 1 924. В госуправление и обеспечение военной безопасности и социальном обеспечении требуются 1 920 человек.

Еще 1 854 специалиста необходимы в торговле, ремонте автотранспорта и мотоциклов, 1 734 - в области здравоохранения и социальных услуг, 1 589 - в транспортировке и хранении, сообщает Вслух.ру.