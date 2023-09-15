В центре Тюмени произошло страшное ДТП в котором погиб водитель мопеда

Водитель мопеда погиб на месте. Фото предоставлено ГИБДД региона

Сегодня вечером в областной столице произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В пресс-службе областной Госавтоинспекции рассказали, что по предварительным данным 55-летний водитель большегруза при повороте налево, на улице Республики, 253 не уступил дорогу мопеду, который двигался по встречному направлению. Столкновение с грузовой машиной для 22-летнего парня стало роковым. От полученных травм он скончался на месте. Остальные подробности произошедшего сейчас выясняются.