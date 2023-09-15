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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 18:43

В центре Тюмени произошло страшное ДТП в котором погиб водитель мопеда

По предварительным данным молодому человеку дорогу не уступил большегруз
Екатерина Коган
Водитель мопеда погиб на месте. Фото предоставлено ГИБДД региона

Водитель мопеда погиб на месте. Фото предоставлено ГИБДД региона

Сегодня вечером в областной столице произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В пресс-службе областной Госавтоинспекции рассказали, что по предварительным данным 55-летний водитель большегруза при повороте налево, на улице Республики, 253 не уступил дорогу мопеду, который двигался по встречному направлению. Столкновение с грузовой машиной для 22-летнего парня стало роковым. От полученных травм он скончался на месте. Остальные подробности произошедшего сейчас выясняются.