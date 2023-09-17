В тюменском «Космосе» покажут спектакли от начинающих театралов

Фото: Молодежный центр «Космос»

В большом зале тюменского Молодежного центра «Космос» пройдут итоговые показы эскизов театральной школы «Теплица». Посмотреть их можно будет с 21 по 26 сентября, вход свободный, сообщает «Тюменская область сегодня».

Участники готовились с 31 июля, а теперь покажут свои работы по пяти направлениям: сторителлинг, драматический, документальный, танцевальный театр и сайт-специфик театр - он может быть разыгран только в месте своего создания - «Космосе».

Так, 21 сентября в 19.00 выступят участники направления «Сторителлинг» под руководством актрисы и режиссера театра «Мимикрия» Майи Шульц.

23 сентября в 17.00 на сцену выйдет группа направления «Танцевальный театр», ее курирует чемпионка России по спортивно-бальным танцам Варвара Хлюстина.

Команда направления «Сайт-специфик», во главе со специалистом по проведению общегородских мероприятий Константином Вагановым, покажет результат своей работы 24 сентября в 16.00.

Группа по направлению «Драматический театр» выступит 25 сентября в 19.00, ее куратор - руководитель и режиссер театра «Тишина» Марина Деликатная.

А работы команды направления «Документальный театр», под кураторством руководителя театрального центра «РяДом» Светланы Ханжиной, можно увидеть 26 сентября в 19.00.

- Команда «Космоса» гордится начинающими театралами, которые реализовали свои амбициозные проекты. В последние месяцы участники много трудились - жители Тюмени увидят результаты их плодотворной работы, - поделилась руководитель «Космоса» Оксана Сысоева.