Тюменцам-садоводам стоит позаботиться о весенних клумбах с осени Фото: Вера Зенина

Тюменцам-садоводам рекомендуют позаботиться о весенних клумбах еще с осени. Лучше всего в сентябре заняться посадкой луковичных и многолетних цветов. К началу холодов саженцы, по словам агронома филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области Натальи Степиной, успевают прижиться и подготовиться к зимовке.

- Нарциссы любят песчаные рыхлые почвы, солнечные места, а еще грядка должна быть защищена от ветра. Не следует допускать соседства нарциссов с другими луковичными, - рассказала она. - Крокусы превосходно себя чувствуют на солнечных грядках, но также их выращивание возможно и на участках с рассеянной тенью.

Тюльпаны лучше высаживать осенью при стабильной температуре +10 градусов. Чтобы запустить процесс активного развития цветка, луковицам требуется своеобразная встряска холодом. Именно поэтому тюльпаны следует высаживать со второй половины сентября, и лучше всего на солнечных участках, которые защищены от ветра.

Для гиацинтов под посадку стоит выбирать ровные солнечные области сада, на которых не застаивается влага, при этом температуре почвы должна составлять +10 градусов.

А лилии специалист рекомендует выращивать на солнечной грядке, которая защищена от ветра. Грунт необходим плодородный, рыхлый.

Также осенью можно посадить и многолетники. Их разнообразие настолько велико, что каждый дачник сможет найти те цветы, которые преобразят его приусадебный участок, сообщает «Тюменская линия».