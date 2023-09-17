В Ишиме применяют таргетную терапию для лечении артрита

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В ишимской Областной больнице №4 начали применять таргетную терапию для лечения ревматоидного артрита - хронического аутоиммунного заболевания суставов, нередко приводящее к инвалидизации. А генно-инженерные препараты могут оказать значительную помощь в облегчении симптомов и замедлить развитие заболевания.

Так, в медучреждении аппарат ввели 50-летней жительнице Ишима, которая страдает от этого недуга уже 16 лет. Раньше она была вынуждена ездить каждый месяц в Тюмень для получения одной дозы лекарства.

Как рассказала заведующая отделением Мария Макарова, весь процесс лечения занял около часа.

- Пациент поступил, мы оформили документы, поставили укол, 30 минут понаблюдали за его состоянием и проводили домой. Такая практика заметно упрощает и облегчает жизнь нашим пациентам, - считает доктор.

Данное лечение назначается врачебной комиссией в том случае, если базисная терапия не эффективна, либо развились осложнения на фоне применения препаратов.