Коту-талисману тюменских пожарных поставят памятник

Кот Семен героически погиб этой весной. Фото предоставлено МЧС по Тюменской области

Кот-пожарный Семен известен не только в Тюмени, но и по всей России. Он был любимчиком и талисманом сотрудников МЧС Тюменской области. К сожалению, хвостатый весной попал под колеса автомобиля и погиб. Семен остался в памяти и в сердцах многих, а в 2024 фигурка кота появится в одном из жилищных комплексов.

Корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в областном МЧС сообщили, что в ЖК «Айвазовский» должен появиться сквер Пожарных и Спасателей. Там будут размещены скульптуры, посвященные героизму сотрудников МЧС нашей страны. Среди них будет и фигурка Семена.