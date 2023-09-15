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НовостиСпорт15 сентября 2023 14:32

Перед чемпионатом в Тюмени биатлонист Даниил Серохвостов оценил себя на 1,5 из 10

Чемпионат России по биатлону пройдет в Тюмени с 16 по 19 сентября
Екатерина Коган
Чемпионат по биатлону пройдет в ближайшие дни в Тюмени. Источник фото: ЦСП72

Чемпионат по биатлону пройдет в ближайшие дни в Тюмени. Источник фото: ЦСП72

Уже завтра начнется чемпионат России по биатлону. Стадион «Жемчужина Сибири» на несколько дней превратится в настоящее место притяжение для спортсменов. Биатлонисты, как и полагается, готовятся к этому событию. Биатлонист Даниил Серохвостов оценил свою физическую форму на полтора балла из 10.

Корреспонденту «Комсомольской правды» Тюмень» в пресс-службе Союза биатлонистов России подтвердили информацию о том, что Серохвостов выступит на чемпионате России в областном центре. Он пробежит спринт, а затем, если у него получится, преодолеет и эстафету. Пока же сам спортсмен не теряет надежды набраться сил перед волнительными днями. Он надеется, что выспится и всё будет хорошо.