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НовостиОбщество15 сентября 2023 14:13

В Тюмени наряд ДПС поймал мужчину, который за 2 месяца нарушил ПДД 144 раза

Горе-водитель получил штрафы почти на 100 тысяч рублей
Екатерина Коган
Молодой человек нарушил правила 144 раза. Фото предоставлено ГИБДД по Тюменской области

Молодой человек нарушил правила 144 раза. Фото предоставлено ГИБДД по Тюменской области

Сегодня в Тюмени наряд ДПС задержал гонщика, который за два месяца нарушил правила дорожного движения 144 раза. Корреспонденту «Комсомольской правды» Тюмень» в пресс-службе областной ГИБДД рассказали, что 19-летний гражданин сопредельного государства, управляя «Ладой», «накатал» штрафов на несколько десятков тысяч рублей. Все нарушения были зафиксированы камерами на тюменских дорогах.

– Ему выписали штрафы на 90 тысяч рублей. 137 штрафов он получил за превышение скорости, три за проезд на запрещающий сигнал светофора, четыре за превышение скорости на величину от 60 до 80 км/час, – отметили в ГИБДД.

В ведомстве также добавили, что из 37 злостных нарушителей на этой неделе задержаны уже семь. На всех семерых у них 525 нарушений ПДД.