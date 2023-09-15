В Тюменской области в эти выходные водителей проверят на трезвость

За неделю увеличилось количество ДТП с нетрезвыми водителями. Фото предоставлено Комсомольской правде

В предстоящие субботу и воскресенье автоинспекторы проведут рейды в населенных пунктах региона. Корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в областной ГИБДД рассказали, что проверки пройдут в разное время. Например, в районе они начнутся уже сегодня вечером. Водителей будут проверять на трезвость.

В ведомстве также отметили, что за рабочие дни этой недели увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. Только за вчерашний вечер случилось два.

Добавим, что с начала этого года ГИБДД отстранили от управления автомобилем свыше 4,5 тысячи водителей. Все они были в пьяном состоянии.