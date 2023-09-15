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НовостиОбщество15 сентября 2023 13:38

В Тюмени состоится торжественное открытие озера Тихое после благоустройства

Событие пройдет уже в эту субботу
Екатерина Коган
Озеро и территорию вокруг него привели в порядок. Фото: Валерия Пащенко

Озеро и территорию вокруг него привели в порядок. Фото: Валерия Пащенко

Завтра в областной столице в районе Зареки пройдет торжественное открытие озера Тихое. Всё это время на территории водоема велись масштабные работы. Водное пространство привели в порядок. Его очистили, укрепили берег и выстроили дамбу. Помимо этого, были посажены цветы, установлены террасы и мосты.

В эту субботу недалеко от дома по адресу улица Муравленко,19 в 17:30 начнется концертная программа. Выступят артисты города, а в восемь вечера начнется салют.