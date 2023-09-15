Полицейские возбудили уголовное дело на мужчину, который напал на подростка

Инцидент, случившийся в начале недели, находится на контроле у прокурора. Фото предоставлено Комсомольской правде

11 сентября недалеко от лицея № 34, который находится в Тюмени на улице Интернациональной, произошел вопиющий случай. Мужчина напал на несовершеннолетнего и начал его душить. Корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе УМВД рассказали, что поступило заявление от мамы ребенка. По данным ведомства, злоумышленник был задержан в тот же день и на него заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью».

А в пресс-службе областной прокуратуры редакции «КП»-Тюмень» сообщили, что прокурор Владислав Московских взял на личный контроль ход расследования уголовного дела по факту нападения на 13-летнего тюменца.

– Также поручено прокурору Калининского округа города провести проверку законодательства о профилактике правонарушений, – пояснили в прокуратуре.