В Тюмени второклассник попал под колеса автобуса

Школьник в результате ДТП получил травмы и ссадины. Фото предоставлено областной Госавтоинспекцией

В четверг, 14 сентября, на улице Губкина в Тюмени был сбит семилетний мальчик. Корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в областной ГИБДД пояснили, что, по предварительным данным, ребенок побежал через дорогу не по пешеходному переходу.

В ведомстве также добавили, что в ПАЗе было 15 сотрудников одного из предприятий. Они не пострадали. Все остальные обстоятельства сейчас выясняются.

Госавтоинспекция рекомендует родителям напоминать детям о правилах дорожной безопасности.