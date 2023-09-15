В Тюменской области у учителей и воспитателей увеличилась зарплата

У учителей и воспитателей увеличилась зарплата. Фото предоставлено Комсомольской правде

В Тюменьстате предоставили информацию о средней заработной плате учителей и воспитателей Тюменской области. По данным специалистов, средняя зарплата учителя составляет около 65 тысяч рублей, но при этом в некоторых городах и районах области она может быть и выше. Например, в Голышманово педагоги получают 50 тысяч рублей, в Тобольске чуть больше – 62 тысячи рублей, а в Тюмени – 75.

У воспитателей заработная плата меньше, чем у учителей, но тем не менее выше, чем была раньше. Так, в среднем они получают около 52 тысячи рублей. В Омутинском районе воспитатели в месяц зарабатывают 40 тысяч рублей, в Уватском районе им платят 58 тысяч, а Ишиме – 44, в Тобольске на три тысячи больше, в областной столице они получают 58 тысяч рублей.