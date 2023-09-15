Министр науки и высшего образования Валерий Фальков поздравил Моора со вступлением в должность

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил высокий профессионализм Моора и его любовь к населению Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Сегодня в стенах Дома культуры «Нефтяник» состоялась инаугурация Александра Моора. С этим значимым событием его поздравили полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, глава Ямала Дмитрий Артюхов, губернатор Югры Наталья Комарова, а также министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

– Жители региона оказали вам большое доверие. Вы возглавляете уникальный регион. Здесь не только многовековая история и величие природы. Это родина сильных людей. Они любят Россию и регион. Бережно относятся к традициям. Я желаю вам, Александр Викторович, держать тот же высокий темп работы. Вы стойко выдержали тяжелые ковидные времена, достойно показываете себя и в специальной военной операции, помогая нашим бойцам. Я желаю вам успехов, здоровья, счастья, высоких результатов! – сказал Фальков.